Военно-Морские Силы ВСУ сбили «шахед» — видео

ВМС ВСУ сбивает российский «шахед». Фото: кадр из видео

Военнослужащие Военно-Морских Сил ВСУ продемонстрировали момент попадания в российский «шахед», после чего БПЛА РФ разбился. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Военно-Морских Сил Украины.







«Видео меткой и мастерской работы военнослужащих ВМС ВС Украины по враждебным целям в воздухе при уничтожении дронов-камикадзе», — говорится в подписи к видео.



Напомним, сегодня ночью, 24 апреля, в Смоленской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелись объекты нефтеперерабатывающей промышленности.