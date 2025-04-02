Бывшего «мэра» оккупированного Енакиево обвиняют во взятке 15 миллионов рублей

Российские пропагандистские медиа сообщают, что так называемый «мэр» оккупированного Енакиево в Донецкой области Роман Храменков стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По версии российского следствия, в ноябре 2023 года он получил первые 3 миллиона рублей за расторжение договора аренды с одним предпринимателем и заключение нового — с другим.



Позже, как утверждается, Храменков получил еще 12 миллионов рублей от директора другой компании — чтобы та могла продолжать использовать арендованные помещения.



Общая сумма взятки составила 15 миллионов рублей. Дело передано в суд. «Экс-чиновнику» грозит до 15 лет колонии или штраф в 100-кратном размере полученного.