МиГ-29 ВСУ точным ударом уничтожил позиции ВС РФ в Донецкой области

Прилет авиабомб AASM HAMMER по укрытию россиян. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины точным сбросом двух авиабомб AASM HAMMER уничтожил остатки здания, в котором находились штурмовые группы российской армии, вблизи села Запорожье Донецкой области.



Вторая бомба сдетонировала внутри сооружения, что привело к обрушению перекрытий.



«Тем самым российские оккупанты вместе с оборудованием и боекомплектом навсегда остались под завалами», — говорится в описании к опубликованному видео.

Ранее МиГ-29 из 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» (40 БрТА) нанес точный удар по позициям противника французскими авиационными боеприпасами AASM (HAMMER) в Курской области.