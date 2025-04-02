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МиГ-29 ВСУ точным ударом уничтожил позиции ВС РФ в Донецкой области

02 апреля 2025, 17:47

МиГ-29 ВСУ точным ударом уничтожил позиции ВС РФ в Донецкой области

Прилет авиабомб AASM HAMMER по укрытию россиян. Фото: кадр из видео Прилет авиабомб AASM HAMMER по укрытию россиян. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины точным сбросом двух авиабомб AASM HAMMER уничтожил остатки здания, в котором находились штурмовые группы российской армии, вблизи села Запорожье Донецкой области.

Вторая бомба сдетонировала внутри сооружения, что привело к обрушению перекрытий.

«Тем самым российские оккупанты вместе с оборудованием и боекомплектом навсегда остались под завалами», — говорится в описании к опубликованному видео.

Ранее МиГ-29 из 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» (40 БрТА) нанес точный удар по позициям противника французскими авиационными боеприпасами AASM (HAMMER) в Курской области.

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