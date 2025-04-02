«Обстановка самая сложная: в Покровской громаде остается более 3000 гражданских

По состоянию на 2 апреля в прифронтовой Покровской громаде по состоянию остается 3926 человек. Россияне обстреливают громаду и город Покровск ежедневно. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Обстановка самая сложная. Работают все «Пункти незламності». Очень опасно, враг обстреливает каждый день, не только из ствольной артиллерии, но и с помощью FPV-дронов», — подчеркнул он.



По словам Филашкина, в Покровск сложно завести гуманитарную помощь. Эвакуация местного населения продолжается.



Кроме того, начальник администрации рассказал, что в Торецке остается 48 человек, в Торецкой громаде — 142. В городе Часов Яр — 171 человек.



Ранее мы писали, что оккупационные войска за минувшие сутки, 1 апреля, несколько раз обстреляли Покровск Донецкой области. Известно об одной погибшей, также одна жительница пострадала, ее госпитализировали в медицинское учреждение.