«Шахтер» в экстратайме обыграл «Александрию» и вышел в 1/2 Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» обыграл «Александрию» в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу.
Майстерність Кевіна— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
Рахунок у матчі чвертьфіналу Кубка України відкрито! #Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/orKZYAfsSw
Победный гол на 109-й минуте забил легионер «горняков» Кевин Лопес де Маседо. Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля в 14:00.
На данный момент туда уже прошла «Буковина». Остальные полуфиналисты определятся в матчах «Рух» – «Динамо» и «Верес» – «Полесье».
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