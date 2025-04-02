«Шахтер» в экстратайме обыграл «Александрию» и вышел в 1/2 Кубка Украины

«Шахтер» вышел в 1/2 Кубка Украины. Фото: кадр из видео

Донецкий «Шахтер» обыграл «Александрию» в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка Украины по футболу.



Победный гол на 109-й минуте забил легионер «горняков» Кевин Лопес де Маседо. Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля в 14:00.



На данный момент туда уже прошла «Буковина». Остальные полуфиналисты определятся в матчах «Рух» – «Динамо» и «Верес» – «Полесье».