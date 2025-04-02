Почти 50 тысяч жителей эвакуированы из Сумской области — ОВА

Из Сумской области эвакуировали почти 50 тысяч жителей. Иллюстративное фото

В Сумской области эвакуированы почти 50 тысяч жителей из почти 50 населенных пунктов. Об этом сообщила областная военная администрация.

Только за последнюю неделю эвакуированы 737 человек, в том числе семеро детей, сообщил директор департамента гражданской защиты населения Сумской областной военной администрации Александр Милаш.

Отмечается, что больше всего людей, около 4000, вывезли в более безопасные места из Краснопольского района области, который граничит с Белгородской и Курской областями России.

Эвакуация проводится на фоне сообщений о готовящемся наступлении России на востоке Украины, о чем также заявлял президент Украины Владимир Зеленский.