Российский удар по Кривому Рогу: что известно

Обновлено в 18.30. По уточненным данным, в результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, пострадали — трое. Россия атаковала город баллистической ракетой, поврежден объект гражданской инфраструктуры.



«Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года», — добавил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый, сообщил Сергей Лысак.



«Российские оккупанты ударили по одному из предприятий Кривого Рога... Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый. Произошел пожар. Все детали выясняем», — сообщил он.



Подробности уточнятся.



Ранее российский БПЛА «Молния» ударил по 16-этажному дому в Киевском районе Харькова.