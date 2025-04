Фейки об Украине под видом новостей Guardian и Daily Mail — новая «фишка» пророссийских TG-каналов

Avdeevka.ru постоянно продвигает фейковую информацию. Фото: pixabay

Пророссийский телеграмм-канал Avdeevka.ru «штампует» фейки об Украине выдавая их за новости известных западных изданий - Daily Mail и Guardian, и других.



Телеграмм-канал насчитывает более 20 тысяч пользователей и активно распространяет российскую пропаганду и фейковую информацию против Украины и Запада.



Новая «фишка» авторов канала: создать поддельные (ненастоящие) скриншоты со страниц якобы западных СМИ, в частности Daily Mail, Guardian, а также организаций, например, Institute for Study of War (ISW) или Human Rights Watch.



Все это делается для усиления антиукраинских и антиевропейских нарративов.



Например, 1 апреля появился скриншот, где якобы издание The Wall Street Journal опубликовало статью с заголовком - «Украина наносит Франции больше убытков, чем землетрясение Мьянме и Таиланду». В заметке говорилось, что «бюджет Франции страдает от поддержки Украины больше, чем Мьянма и Таиланд от землетрясений».



Но на настоящем сайте The Wall Street Journal не существует подобной статьи. Найти материал с таким заголовком невозможно и в поиске Google.





Также было обнародовано видео, в котором утверждалось, что у Франции за последнее время закрылось 140 старейших ресторанов. Это случилось якобы «из-за экономического кризиса», ведь все трудности в стране произошли после каденции Эммануэля Макрона, а в стране «не было такого даже во время нацистской оккупации».





В телеграм-канале 31 марта появилось короткое видео с логотипом ISW, где фигурирует украинский президент Владимир Зеленский с мировыми лидерами. Внизу можна увидеть ложную цитату американского философа и писателя Нассима Талеба, который заявил, что украинский лидер якобы «умрет», и его кончина «закроет вопросы о всех сворованных миллиардах на помощи Украине, на которых нажились европейские лидеры».



Нигде в сети, или любых западных СМИ невозможно найти такой цитаты Талеба.





В другом видео утверждается, что Европа устроила Украине нео-геноцид для эксплуатации ее ресурсов. Такие «данные» якобы навела правозащитная организация Human Rights Watch. По аналогии с предыдущими фейками, подобного заявления организация не делала.





На сайте 28 марта было опубликовано фальшивое мнение психолога Пола Экмана, который, комментируя встречу Зеленского и Макрона, назвал ее «свиданием смертельно испуганных людей».





Кроме того, в Avdeevka.ru российские пропагандисты заявили о «корыстности» со стороны украинских властей по отношению к Франции.

Эти все действия направлены на уменьшение международной поддержки Украине и эмоциональную истощенность. Кроме того, в телеграм-канале используют авторитет СМИ для распространения ложной информации против украинцев, украинского правительства и союзников Украины.



Ранее мы писали, что жена заключенного российского боевика, экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина заявила, что в медиа сегодня прошла «волна» фейков о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством. Мирослава Регинская заявила, что якобы первоисточником дезинформации является журналист Александр Невзоров.