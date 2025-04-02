Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Фейки об Украине под видом новостей Guardian и Daily Mail — новая «фишка» пророссийских TG-каналов

02 апреля 2025, 18:48

Фейки об Украине под видом новостей Guardian и Daily Mail — новая «фишка» пророссийских TG-каналов

Avdeevka.ru постоянно продвигает фейковую информацию. Фото: pixabay Avdeevka.ru постоянно продвигает фейковую информацию. Фото: pixabay

Пророссийский телеграмм-канал Avdeevka.ru «штампует» фейки об Украине выдавая их за новости известных западных изданий - Daily Mail и Guardian, и других.

Телеграмм-канал насчитывает более 20 тысяч пользователей и активно распространяет российскую пропаганду и фейковую информацию против Украины и Запада.

Новая «фишка» авторов канала: создать поддельные (ненастоящие) скриншоты со страниц якобы западных СМИ, в частности Daily Mail, Guardian, а также организаций, например, Institute for Study of War (ISW) или Human Rights Watch.

Все это делается для усиления антиукраинских и антиевропейских нарративов.

Например, 1 апреля появился скриншот, где якобы издание The Wall Street Journal опубликовало статью с заголовком - «Украина наносит Франции больше убытков, чем землетрясение Мьянме и Таиланду». В заметке говорилось, что «бюджет Франции страдает от поддержки Украины больше, чем Мьянма и Таиланд от землетрясений».

Но на настоящем сайте The Wall Street Journal не существует подобной статьи. Найти материал с таким заголовком невозможно и в поиске Google.



Также было обнародовано видео, в котором утверждалось, что у Франции за последнее время закрылось 140 старейших ресторанов. Это случилось якобы «из-за экономического кризиса», ведь все трудности в стране произошли после каденции Эммануэля Макрона, а в стране «не было такого даже во время нацистской оккупации».



В телеграм-канале 31 марта появилось короткое видео с логотипом ISW, где фигурирует украинский президент Владимир Зеленский с мировыми лидерами. Внизу можна увидеть ложную цитату американского философа и писателя Нассима Талеба, который заявил, что украинский лидер якобы «умрет», и его кончина «закроет вопросы о всех сворованных миллиардах на помощи Украине, на которых нажились европейские лидеры».

Нигде в сети, или любых западных СМИ невозможно найти такой цитаты Талеба. 



В другом видео утверждается, что Европа устроила Украине нео-геноцид для эксплуатации ее ресурсов. Такие «данные» якобы навела правозащитная организация Human Rights Watch. По аналогии с предыдущими фейками, подобного заявления организация не делала.



На сайте 28 марта было опубликовано фальшивое мнение психолога Пола Экмана, который, комментируя встречу Зеленского и Макрона, назвал ее «свиданием смертельно испуганных людей».



Кроме того, в Avdeevka.ru российские пропагандисты заявили о «корыстности» со стороны украинских властей по отношению к Франции.  

Эти все действия направлены на уменьшение международной поддержки Украине и эмоциональную истощенность. Кроме того, в телеграм-канале используют авторитет СМИ для распространения ложной информации против украинцев, украинского правительства и союзников Украины.

Ранее мы писали, что жена заключенного российского боевика, экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина заявила, что в медиа сегодня прошла «волна» фейков о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством. Мирослава Регинская заявила, что якобы первоисточником дезинформации является журналист Александр Невзоров.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
фейк фейки
Места
Россия Авдеевка
Другое
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:17
Бездомные собаки нападают на мариупольцев
14:58
Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Мелитополе
11:00
Оккупанты заберут у фермеров Луганщины часть урожая для армии РФ
23:00
Главное за день: В Польше задержали пропагандиста из ОПЗЖ. Оккупанты атаковали Покровск
14:57
В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года
12:44
Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины
11:49
Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState
10:10
Авиация ВСУ точечно поразила штаб оккупантов в Олешках
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
16:50
Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»
13:24
Автомобиль с российскими пропагандистами поврежден в Горловке из-за атаки дрона
12:51
Могилу погибшего российского пропагандиста разгромили в Крыму
12:07
Между оккупированными Донецком и Волновахой в тестовом режиме запустили тепловозы
08:58
Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:28
Главное за день: Удары по Харькову, Днепру и Кривому Рогу
09:47
В Мариуполе партизаны подожгли стоянку оккупантов — уничтожены техника и боекомплект
08:51
В оккупированном Луганске возник пожар после атаки дронов — их сбили над заводом
23:00
Главное за день: Путин просит «внешнее управление» для Украины. Атака по Днепру
22:56
В оккупированном Луганске сработала ПВО — виднеется пожар
все новости
18:48
Фейки об Украине под видом новостей Guardian и Daily Mail — новая «фишка» пророссийских TG-каналов
18:30
Российский удар по Кривому Рогу: что известно
18:00
«Обстановка самая сложная: в Покровской громаде остается более 3000 гражданских
17:47
МиГ-29 ВСУ точным ударом уничтожил позиции ВС РФ в Донецкой области
17:20
Почти 50 тысяч жителей эвакуированы из Сумской области — ОВА
17:18
В ВСУ объяснили, почему россияне усилили давление на Лиманском направлении
17:12
В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации живут более 400 детей — Филашкин
17:02
«Шахтер» в экстратайме обыграл «Александрию» и вышел в 1/2 Кубка Украины
16:53
Российский беспилотник ударил по 16-этажному дому в Харькове: есть раненые, среди них 10-летний мальчик
16:53
Трамп всерьез намерен пойти на третий срок — СМИ
16:17
Бездомные собаки нападают на мариупольцев
15:59
Летчик Denfix уничтожил два «Шахеда» в ночном бою
15:46
Несмотря на санкции: в России увеличилось количество миллиардеров
15:23
Удар по Красному Лиману под Покровском: спасатели среди завалов обнаружили фрагменты тел
14:58
Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Мелитополе
14:35
Журналист показал уязвимость дорогого опорного пункта ВСУ
14:23
Армия РФ увеличивает плотность обстрелов Покровска: по городу бьют авиабомбы, дроны и артиллерия – ГВА
14:22
Известно, сколько бывших осужденных воюют против России
13:59
ПВО на юге Украины сбила 10 вражеских дронов за ночь
13:52
Волонтеры эвакуировали семью из Куртовки на Донетчине: их дом разрушила российская авиабомба
все новости
ВИДЕО
Прилет авиабомб AASM HAMMER по укрытию россиян. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ точным ударом уничтожил позиции ВС РФ в Донецкой области
02 апреля, 17:47
«Шахтер» вышел в 1/2 Кубка Украины. Фото: кадр из видео «Шахтер» в экстратайме обыграл «Александрию» и вышел в 1/2 Кубка Украины
02 апреля, 17:02
Пилот ВС ВСУ сбивает «Шахед». Фото: кадр из видео Летчик Denfix уничтожил два «Шахеда» в ночном бою
02 апреля, 15:59
Неудачно спроектированный опорник ВСУ. Фото: кадр из видео Журналист показал уязвимость дорогого опорного пункта ВСУ
02 апреля, 14:35
Работа ПВО на юге. Фото: кадр из видео ПВО на юге Украины сбила 10 вражеских дронов за ночь
02 апреля, 13:59
Поврежденный российский вертолет на аэродроме в Белгородской области. Фото: кадр из видео Появилось видео последствий удара HIMARS по аэродрому в Белгородской области: вертолеты россиян критически повреждены
02 апреля, 13:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор