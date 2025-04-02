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Журналист показал уязвимость дорогого опорного пункта ВСУ

02 апреля 2025, 14:35

Журналист показал уязвимость дорогого опорного пункта ВСУ

Неудачно спроектированный опорник ВСУ. Фото: кадр из видео Неудачно спроектированный опорник ВСУ. Фото: кадр из видео

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео неграмотно спроектированного опорного пункта, возведенного за десятки миллионов гривен.



По его словам, ДОТ возвышается над местностью, не имеет маскировки и защитных навесов, что делает его уязвимым для ударов вражеских дронов и артиллерии.

«В условиях современной войны этот ротный опорный пункт просто не будет занят войсками. Никто не хочет быть мишенью для вражеских дронов», — отметил Бутусов.

Журналист надеется, что ошибки будут быстро исправлены, ведь средства налогоплательщиков должны использоваться эффективно для укрепления обороны.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 14 областей Украины привлечены к строительству фортификационных сооружений в регионе.

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