Журналист показал уязвимость дорогого опорного пункта ВСУ

Неудачно спроектированный опорник ВСУ. Фото: кадр из видео

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео неграмотно спроектированного опорного пункта, возведенного за десятки миллионов гривен.







По его словам, ДОТ возвышается над местностью, не имеет маскировки и защитных навесов, что делает его уязвимым для ударов вражеских дронов и артиллерии.



«В условиях современной войны этот ротный опорный пункт просто не будет занят войсками. Никто не хочет быть мишенью для вражеских дронов», — отметил Бутусов.



Журналист надеется, что ошибки будут быстро исправлены, ведь средства налогоплательщиков должны использоваться эффективно для укрепления обороны.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что 14 областей Украины привлечены к строительству фортификационных сооружений в регионе.