Остановить удары России можно только давлением — Зеленский после удара РФ по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить российские удары возможно лишь при условии мощного международного давления на Москву.

«Во всем мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить его можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему», — отметил глава государства, комментируя удар РФ по Кривому Рогу.



Как сообщалось, в результате российского удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, пострадали — трое. Россия атаковала город баллистической ракетой, поврежден объект гражданской инфраструктуры.



По словам президента, только давление мира может заставить Россию отказаться от войны, ведь сейчас ее согласие на прекращение боевых действий — это единственное, что отделяет Украину от прекращения террора. Он также подчеркнул важность поставок Украине систем противовоздушной обороны.



«Все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточное количество систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора», — написал Зеленский в Телеграме.

Напомним, Владимир Зеленский родом из Кривого Рога.