Главное за день: РФ ударила по Харькову и Кривому Рогу. Эвакуация из опасных зон

Политика



Президент США Дональд Трамп разочарован как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и главой Кремля Владимиром Путиным, однако продолжает добиваться прогресса на переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией.



Общество



Российские пропагандистские медиа сообщают, что так называемый «мэр» оккупированного Енакиево в Донецкой области Роман Храменков стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По версии российского следствия, в ноябре 2023 года он получил первые 3 миллиона рублей за расторжение договора аренды с одним предпринимателем и заключение нового — с другим.



В Сумской области эвакуированы почти 50 тысяч жителей из почти 50 населенных пунктов. Больше всего людей, около 4000, вывезли в более безопасные места из Краснопольского района области, который граничит с Белгородской и Курской областями России.



В зоне обязательной принудительной эвакуации Донецкой области находятся 488 детей. На прошлой неделе эту зону расширили с 10 км до 15 км от линии фронта.



По состоянию на 2 апреля в прифронтовой Покровской громаде по состоянию остается 3926 человек. Россияне обстреливают громаду и город Покровск ежедневно.



Отделение «Новой почты» вскоре прекратит работу в городе Родинское Покровского района Донецкой области.



Боевые действия



Российская армия дважды за день атаковала Харьков. Первая атака пришлась на 16-этажный дом в Киевском районе, ранены четыре человека. Во второй раз ВС нанесли 14 ударов по городу за 40 минут. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливаются. Также оккупанты ударили по Кривому Рогу, четыре человека погибли, 14 ранены.



В Таганроге Ростовской области РФ при атаке дронов поврежден жилой дом. К медикам с легкими ранениями обратились два человека. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.