Два «Бука» и один «Тор»: беспилотники ВСУ уничтожили системы ПВО России на Донетчине

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) за две недели выявили и уничтожили три зенитно-ракетных комплекса российских оккупационных войск на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба СБС ВСУ.



По данным военных, операторы 14 отдельного полка БпАК СБС поразили два комплекса «Бук» неустановленной модификации и один ЗРК «Тор». Общая стоимость уничтоженного вооружения оценивается примерно в 50 миллионов долларов.



Для поражения целей использовались ударные дроны с системой захвата и автоматического наведения. В СБС подчеркивают, что уничтоженные комплексы были ключевыми элементами ПВО российских войск.



«ПВОцид — это результат слаженной работы аэроразведки и операторов ударных БПЛА, которые наносят врагу миллионные убытки и открывают воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны», — отметили в пресс-службе.

Ранее операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем (СБС) успешно обнаружили и нанесли удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А «Солнцепек».