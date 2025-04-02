Более 10 ударов за час: РФ атаковала Харьков второй раз за день

В Харькове вечером 2 апреля прозвучали взрывы, город снова оказался под атакой российских беспилотников, сообщил городской голова города Игорь Терехов в своем Телеграм-канале.



В течение 40 минут ВС РФ нанесли 14 ударов по городу.



«Предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения. Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны», — сообщил Терехов.



Обошлось без жертв.



Как сообщалось, 2 апреля российский БПЛА «Молния» ударил по 16-этажному дому в Киевском районе Харькова. Также под огнем РФ оказался Кривой Рог.