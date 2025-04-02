Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, но нацелен на прекращение огня — Келлог

Президент США Дональд Трамп разочарован как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и главой Кремля Владимиром Путиным, однако продолжает добиваться прогресса на переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине генерал Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.



«Президент был очень-очень вовлечен, я знаю, что он также разочарован и Зеленским, и Путиным, но мы достигнем прекращения огня, и я думаю, что вам нужно сделать, это вы должны сосредоточиться на том, чего вы хотите достичь, куда вы хотите прийти с этим прекращением огня. Потому что мы хотим иметь всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня, и когда вы достигнете этого, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю, и то, что нам нужно получить», — отметил Келлог.



Отвечая на вопрос об усилении санкционного давления на Россию, он подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиваться эффективного применения уже введенных ограничений.



«Если вы поговорите с нашим министром финансов Скоттом Бессентом, он скажет, если вы оцените санкции от 1 до 10, где 1 — это самое легкое, 10 — самое жесткое, то мы, вероятно, на уровне 6. Но применение — это как уровень 3. И вам нужно действительно усилить эффект, который имеют санкции. И вы можете довести их до определенного результата. Посмотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы должны следовать за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большинство незаконной нефти, которую транспортируют по всему миру. Семьдесят процентов этого поступает через Балтику. Вы можете прекратить это», — пояснил он.



По словам генерала, главным остается диалог между сторонами конфликта, и Дональд Трамп активно стремится его наладить.



«Но самое главное — заставить обе стороны поговорить. И президент Трамп стремится к этому. Он открыт для обеих сторон. Он их приводит, он начинает говорить. Посмотрите, эта война длится слишком долго, более трех лет. И президент прав. И именно на этом он акцентировал внимание — на прекращении огня. И я думаю, если вы достигнете 30-дневного прекращения огня, а мы хотим иметь всеобъемлющее прекращение огня, что означает воздух, море, землю, удары по городам, это будет самая важная часть. И это то, к чему мы стремимся в ближайшее время», — резюмировал Келлог.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить российские удары возможно лишь при условии мощного международного давления на Москву.



Российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели, чтобы усилить давление на Украину и улучшить переговорные позиции Кремля по возможному прекращению огня.