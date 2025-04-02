В ВСУ объяснили, почему россияне усилили давление на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска «получили взбучку» от 3-й штурмовой бригады ВСУ на Лиманском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, после этого оккупанты там усилили давление, чтобы отбивать позиции, которые они частично потеряли.



«Судя по всему, генеральские головы отдали команду отбить любой ценой. Поэтому повысилась интенсивность именно на том направлении. И она там сейчас достаточно высокая. В целом направление не самое интенсивное, но характеризуется некоторыми интересными моментами, как использование, например, легкой техники более активно, чем на других направлениях», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в городе Торецк Донецкой области ситуация очень напряженная, количество российских штурмов увеличилось.