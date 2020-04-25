Кто и зачем лоббирует создание украинских частных военных компаний?

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Депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала законопроект № 3005 «О военно-консалтинговой деятельности». Документ фактически легализует деятельность украинских частных военных компаний (ЧВК).



Ольга Василевская-Смаглюк — экс-журналистка, политик. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа».



Это уже не первая попытка законодательно урегулировать данный вопрос. В 2015 году подготовку проекта о создании правового статуса для национальных ЧВК анонсировал лидер партии «Правый сектор» Дмитрий Ярош. При этом он говорил, что в подготовке проекта намерен просить помощи у группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского.



В 2018 году свой законопроект предлагал депутат от партии «Народный фронт», экс-командир спецбатальона МВД «Киев-1» Евгений Дейдей.



Ни Ярош, ни Дейдей не довели свою инициативу до разработки и внесения законопроекта в Раду.



В марте 2018 года законопроект № 8903 «О военно-консалтинговой деятельности» зарегистрировал депутат от «Блока Петра Порошенко» Валерий Карпунцов.



Но 29 августа 2019 года, после созыва нового состава парламента, документ был отозван.

По украинскому законодательству ЧВК — дело уголовно наказуемое.



Согласно статье 447 Уголовного кодекса, «вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».



В документе, который внесла Василевская-Смаглюк, прописан порядок создания и функционирования компаний-субъектов, которые предоставляют услуги охранного или военного характера. Компаниям выдается разрешение на сотрудничество с физическими лицами и другими государствами. При этом деятельность таких компаний предусмотрена только за пределами Украины.



Законопроектом ЧВК запрещается:

— стрелять и применять физическую силу на территории Украины (кроме тренировок и учебных стрельб);

— перевозить по территории страны технику и боеприпасы без спецразрешения;

— принимать участие в военных акциях и операциях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя;

— захватывать территории других государств;

— осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории страны-агрессора (РФ).



ЧВК предлагается предоставить разрешение на:



— обучение и консультации для армий других государств;

— предоставление кадровой/ логистической/ аналитической поддержки;

— обслуживание, ремонт, поставки военной техники и оборудования;

— организацию строительных работ военного назначения;

— проведение разминирования;

— оказание медицинских услуг, охраны объектов и консалтинг

— обеспечение защиты жизни;

— организацию своих баз и полигонов в Украине, проведения тренировок и тому подобное.



В соответствии с проектом закона, компаниям позволят хранить в Украине оружие, военную продукцию, ввозить и экспортировать ее из страны.



Контролирующим органом, согласно документу, будет Нацкомиссия по госрегулированию в сфере военно-консалтинговой деятельности.



В пояснительной записке автор законопроекта указывает, что такие изменения в законодательстве помогут тем военным специалистам, которые появились в Украине в связи с конфликтом на Донбассе в дальнейшем применять свои навыки и умения.



Анонсированное Ярошем участие юристов бизнесмена Игоря Коломойского, а также то, что «Силу народа» также связывают с ним, вызвало подозрение в том, что олигарх пытается лоббировать разрешение на деятельность частных армий.



Однако Ольга-Василевская Смаглюк отрицает это.



«В том варианте закона, который я предложила они могут работать только во вне и пока что, я думаю, что для начала дискуссии — это хороший вариант. Никаких частных армий в Украине. Никакие олигархи не заинтересованы своих частных армий, им интересно, чтобы они были вне статуса. Сейчас у нас есть много ГО, который занимаются отжимом бизнеса под видом охранной деятельности», — рассказала она в интервью эксперту аналитической консалтинговой группы «KievStratPro» Андрею Бузарову.



Политический эксперт, директор консалтинговой компании «Украинский институт анализа и менеджмента политики» Руслан Бортник сомневается, что этот законопроект — инициатива Коломойского.



«Наверное, если бы лоббировал он, выбрали бы автором кого-то из весомых фигур в военной сфере, ветеранской среде», — говорит эксперт.



Идею о легализации украинских ЧВК он называет в целом правильной. Однако считает, что украинским компаниям будет сложно получить заграничные контракты.



Также он предлагает ужесточить требования к лицензированию и контролю. Например, добавить регулярные проверки выполнения лицензионных условий.



«Более жесткие требования к военным таких компаний нужны, чтобы в интересах политических игроков, аграрных баронов таким образом не была легализирована форма вооруженных формирований. У нас уже есть частные охранные агентства, может быть легализованы таким образом частные армии. Несмотря на ограничения, что они могут работать только за рубежом, кто даст гарантию, кто сможет проконтролировать, что они не начнут работать внутри страны», — говорит Бортник.



Андрей Бузаров также уверен, что Коломойский не имеет отношения к данному законопроекту.

«Я исключаю этот вариант. Потому что, когда слушание этого законопроекта было на комитете, при нем участвовали люди от СНБО, внешней разведки, армии. Все единогласно поддержали. Этот проект нужен не для создания частной армии, а для того, чтобы придать статус уже существующим некоторым группам для того, чтобы помочь интегрироваться в соответствующие процессы», — считает эксперт.



В тоже время он называет проект преждевременным — из-за войны на востоке Украины, а также серьезных разногласий в украинском обществе.



Координатор общественной организации «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова говорит, что легализировать подобные компании нужно, поскольку украинские военные нанимаются в иностранные ЧВК.



«Я знаю, что многих набирают в страны Африки. По моим данным, большинство едет через польские военные компании, американские. Даже знаю истории, когда украинские бывшие добровольцы набираются в ЧВК "Вагнера" и едут на спецоперации на охрану разных алмазных приисков», — рассказывает правозащитница.



В то же время, отмечает она, нельзя забывать о рисках, которые несет принятие такого закона. Один из них — создание частных армий.



«Очень странно, что этот законопроект исходит от Ольги Василевской-Смалюк, которая никогда не занималась военной тематикой. Существуют риски, что Коломойский таким образом хочет создать для себя частные армии. Хотя мы говорили об этом еще в 2014 году, когда каждый олигарх финансировал какой-то добробат», — говорит Решетилова.



Также она указывает на пункт о патриотическом воспитании, которое законопроектом предлагается возложить на эти частные компании.



«По сути, это завуалированные рекрутинговые компании среди молодежи. Они, якобы под благородным налетом патриотического воспитания, будут привлекать молодых людей для участия в боевых действиях», — считает эксперт.



Еще один риск — утечка нелегального оружия из Украины. По мнению, правозащитницы, эти частные военные компании могут быть такой лазейкой.



В украинской ЧВК «Omega Consulting Group» также считают, что закон требует серьезных доработок.



«Нужно для начала разделить охранную деятельность, так как она уже в Украине регулируется Законом об охранной деятельности, и военно-консалтинговую деятельность. Военный консалтинг, в той форме в которой он должен существовать, имеет очень мало общего с охраной ВИП-персон, охраной объектов и сопровождением грузов. Военный консалтинг — это, прежде всего, внешнеэкономическая деятельность, экспорт вооружения. Далее это, специальная подготовка, военные консультации, разработка военных стратегий, доктрин, боевых уставов и многое другое. На данный момент в Украине — это прерогатива спецслужб и государственного концерна Укроборонпром», — ответили на запрос в организации.



В компании считают, что украинские ЧВК не смогут быть конкурентоспособными на международном рынке в охранной сфере. Но больше шансов в военно-промышленном комплексе, несмотря на жесткую конкуренцию.



«Основные конкуренты — это Российская Федерация и Китай. Эти страны очень хорошо научились реализовывать свои геополитические интересы при помощи частных военно-консалтинговых структур», — отметили в Omega Consulting Group.



Рынок частных военных компаний в мире существует давно. Они принимают участие в военных действиях на территориях чужих государств, охраняют миротворческие миссии, занимаются подбором и закупкой вооружения, разработкой доктрин и концепций. И украинские граждане также принимают в них участие.



Для того, что принятие такого закона не сыграло против государства, Украине нужно, чтобы в составлении такого закона приняли участие разные политические силы. А рычаги контроля стали предохранителями от создания частных армий в стране.