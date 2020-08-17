Без Путина. Дружат ли против России страны СНГ?

В Беларуси продолжаются протесты после того, как ЦИК назвал Александра Лукашенко победителем в президентской гонке. После 26 лет во главе государства он может продолжить править Беларусью, если только результаты выборов окажутся реальными. Пока реальность другая – протестующий народ Беларуси не верит человеку, который по-прежнему зовет себя «батькой». В Украине тоже в эти дни проходят мирные акции в знак солидарности с белорусами.



Влияет ли Россия на то, что происходит в Минске? Не исключено, но мнения экспертов на этот счет разные.



«Обычно Россия использовала конфликт на территории других государств в своих инетересах тогда, когда для конфликта существовали предпосылки. Когда линии раскола уже были намечены, оставалось только использовать их в свою пользу. Этнически линии, как в Грузии, линии идентичности, как в Приднестровье, которые были созданы потом на Донбассе. Мне кажется, что такого в Беларуси сейчас нет, но это можно создать. Другой вопрос, зачем это России. Я не думаю, что россиянам нужна еще одна точка напряженности, какая-то серьезная дестабилизация, внутренний конфикт и так далее. Я думаю, что скорее они хотят сохранить политический контроль над страной», - считает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.



Бывший посол Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный считает, что сегодняшние события в соседней стране могут обернуться настоящей войной в Европе.



«Сейчас есть возможность создать такую силу и политически остановить продвижение Путина. Если Европа, соседи Украины, хотят уберечь себя от трагедии», - высказался Бессмертный.



Чтобы этого избежать, международное сообщество должно вмешаться и повлиять как на Александра Лукашенко, так и на Владимира Путина. Украина, по мнению эксперта, тоже может сделать свой вклад. В ход могут пойти не только санкции.



«Украина не просто имеет эту возможность, Украина обязана сейчас действовать, а не переминаться с ноги на ногу. Речь идет не только и не столько о жертвах путинского режима, которые уже на себе это почувствовали. Речь идет о том, чтобы объяснить к этому европейцев, которые от сытой жизни не понимают, что война стучится в их дом. Если жертвы в Грузии, Украине, Молдове – это только начало путинского режима против цивилизованного мира», - считает экс-посол.



Роман Бессмертный подчеркивает, что пока среди стран Содружества независимых государств (СНГ) нет подобной коалиции, пусть даже негласной.



Да и в целом, украинские политологи сегодня неоднозначно оценивают партнерство Украины со странами СНГ. Достаточно вспомнить дипломатический скандал с борщом на фоне армяно-азербайджанского конфликта, вызов грузинского посла из Украины после назначения Михеила Саакашвили куратором реформ в Украине, всеобщее напряжение из-за протестов в Беларуси и попыток Лукашенко подавить их силой.



«У Армении и Грузии, которые имеют разные векторы развития, отличные отношения между собой. А у нас и с Арменией, которая носит характер пророссийской, и с Грузией, которая официально в прозападном варианте, не очень хорошие отношения. У нас нет единой стратегии отношений со странами постсоветского пространства. С ними отдельно нужно выстраивать отношения в зависимости от экономических, политических и региональных интересов Украины», - считает политолог-международник Андрей Бузаров.



Российский политолог, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий тоже считает, что коалиции стран СНГ против России нет, а есть общее раздражение правительств тем, что Москва издавна ведет высокомерную внешнюю политику по отношению к соседям.



«Есть провальная внешняя политика Кремля по отношению к своим соседям. За почти 30 лет, прошедших с момента распада СССР, в Москве так и не смогли отойти от шаблонов имперского мышления. На соседей - состоят ли они в СНГ или нет - там всегда смотрели пренебрежительно и свысока. Суверенитет и независимость бывших советских республик российские политики (вне зависимости от политической аффилиации) всегда считали условным и временным явлением. Естественно, в Минске, Киеве, Кишеневе и т.д. это вызывало сильное раздражение», - высказался Грецкий.



А Москве, по мнению политолога, это самое пространство нужно для мобилизации населения ностальгирующего по советской империи.



«При этом используются старые, советские методы «негативной мотивации»: разжигание сепаратизма, территориальные претензии и экономический шантаж. Но издержки таких «методов» очень высоки. Ведь игра мускулами на наших соседей всегда производила негативное впечатление и отталкивала в конечном счете от Москвы. Проще говоря, путинская внешняя политика больше похожа на действия старшеклассника-хулигана по отношению к ученикам младших классов, нежели на стратегически выверенную и кропотливую работу на долгосрочную перспективу», - считает Грецкий.



Присутствие России, а также ее влияние на большинство стран СНГ сегодня, кажется, играют ключевую роль во внешней политике Украины, которая с 2014 года постепенно выходит из содружества независимых государств. Страна перестала платить взносы, а правительство с парламентом ежегодно принимают по несколько решений о выходе из какой-нибудь структуры СНГ. Например, на днях Украина вышла из нескольких соглашений о приграничном сотрудничестве. В прошлом году государство прекратило сотрудничать с членами-участницами СНГ по вопросам внешней экономики. Тогда же был разорван Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с конкретной страной – Россией. Отчасти, именно соседство в СНГ с Россией вынуждает Украину постепенно выходить из международной организации. Но не только военный конфликт на Донбассе и оккупация Крыма стали причиной. Украинские эксперты считают, что СНГ - это неудавшийся проект – он неэффективен, а иногда даже мешает странам развиваться.



«Я считаю, что все постсоветские страны объеденены общими проблемами неэффективности. То есть, все то что на территории бывшего Советского союза удалось создать, оно плохо работает. Это коррумпированные недемократичные политические системы, это какие-то отношения с чертами феодализма внутри стран между разными субьектами, слабая экономика нарастающее отставание от мира в целом», - говорит Николай Капитоненко.



Эксперт отмечает, что пока каждая страна выстраивает свои, выгодные ей отношения с Россией, а как таковой коалиции, которая бы дружила против России, сегодня нет. Региональную организацию ГУАМ, созданную в 1997 году он называет неудавшимся, романтизированным проектом Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана, который был в организации только шесть лет.



«Но в реальности все оказалось намного сложнее, потому что на постсоветском пространстве нормальной демократии, кроме Балтики Прибалтики нет, а все примерно в одном состоянии бедности, неэффективности и слабости государства», - констатирует эксперт.

Он считает что общая угроза есть, но государства члены СНГ в основном относятся к России как к инструменту решения своих проблем.



«Скорее каждая элита в каждом госдуарстве пытается использовать российский фактор в свою пользу. Поэтому появляются извлистые линии как у нынешнего руководства Армении например, или у того же Лукашенко. Он много говорит об интеграции с Россией, но пытается отстаивать свои интересы».



Эксперт сичтает, что до 2013 года украинская власть пыталась действовать примерно по такой же схеме: сотрудничество и дружба с Россией, но - свой вектор развития.



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