Российская армия активизировалась и увеличила количество штурмов в Луганской области – ОВА

Ситуация на фронте в Луганской области. Фото: карта DeepState

В Луганской области ситуация тяжелая. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, войска России активизировались.



«Увеличилось количество штурмов. Враг немного возобновил силы и начал штурмовать, чтобы улучшить свои позиции. Понятно, что перед ним стоит задача выйти на Оскол, но наши парни наносят поражение и действительно большое количество техники и личного состава сейчас уничтожают, несмотря на мощное давление», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в городе Торецк Донецкой области ситуация очень напряженная, количество российских штурмов увеличилось.