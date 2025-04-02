Волонтеры эвакуировали семью из Куртовки на Донетчине: их дом разрушила российская авиабомба

Волонтеры эвакуировали семью из села в Донецкой области. Фото: пресс-служба

Гуманитарная миссия «Пролиска» помогла с эвакуацией семьи из села Куртовка Донецкой области. Сейчас они находятся в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Семья проживала в селе, однако российская авиационная бомба разрушила их дом. Женщину с инвалидностью и ее маму вывезли специализированным медицинским транспортом в село Вольная Терешковка на Полтавщине.



В ведомстве уточнили, что «дорога была изнурительной».





«Специалисты «Пролиски» в Кременчуге не только нашли дом для проживания, но продолжат поддерживать семью, помогая им адаптироваться к новым условиям. Мы будем рядом, помогая оформить необходимые документы, найти врачей и обеспечить всем необходимым. Потому что поддержка — это не просто помощь в дороге, но и вера в то, что будущее будет светлее. Потому что самое ценное — это не просто крыша над головой. Это ощущение, что ты не один в этой борьбе», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белый ангел» совместно с волонтерами провел успешную эвакуацию гражданских из самых опасных районов Покровска. Из-под огня вывезли и четвероногого Ричи, которому уже нашли новую семью.