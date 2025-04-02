В Харькове пострадали 8 человек после массированной атаки россиян

Последствия обстрела Харькова российскими войсками. Фото: ГСЧС

Восемь человек пострадали в результате массированной атаки войск РФ на Харьков. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По словам главы Харькова Игоря Терехова, по городу было нанесено 15 ударов беспилотниками.

«Зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных зданиях возникли 3 пожара площадью 1000, 800 и 70 кв. метров. По предварительным данным, в результате обстрела 8 человек пострадали, из них 3 детей. Все получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — сообщили в ГСЧС.