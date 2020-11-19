Украина откроет сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» в середине декабря

Открытие сервисного цента на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком планируется в середине декабря. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



Сервисный центр в Новотроицком строится по аналогии с центром у пункта пропуска в Счастье Луганской области.



«Счастье — это новый стандарт. И уже через месяц такой же центр будет открыт и в Новотроицком. Наши граждане с оккупированных территорий должны иметь возможность получать все услуги, которые предоставляет Украина. Они должны чувствовать и понимать, что государству есть к ним дело», — цитирует Резникова пресс-служба Минреинтеграции.



В ведомстве отметили, что в сервисном центре все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить все социальные и административные услуги, юридическую помощь. Там будут находиться отделения Ощадбанка, «Новой почты», комнаты матери и ребенка, аптека и магазин. Можно будет воспользоваться соцпрограммами, в том числе медицинской — «Доступные лекарства».



Резников также анонсировал модернизацию до конца года сервисной зоны на КПВВ «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом, а на следующий год — строительство сервисных центров на всех существующих КПВВ.



Как выглядит сервисный центр на КПВВ «Счастье»:

Украинская сторона 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



Сейчас на Донбассе ежедневно работает только КПВВ «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» — по понедельникам и пятницам.