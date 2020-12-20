Зеленский: Байден может усилить переговоры в «нормандском формате»

Президент США Джо Байден мог бы усилить позиции Украины в переговорном процессе об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.



«Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандском формате мог бы Президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало», — сказал президент.



По мнению Зеленского, Байден «знает Украину лучше своего предшественника» и «хорошо понимает разницу между Украиной и Россией»: «Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий».



Президент отметил, что Украина не справится сама с реинтеграцией Донбасса — «нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги». По его словам, США также могли бы сыграть ключевую роль в работе свободной экономической зоны, которую украинская сторона предлагает создать на подконтрольной территории региона.

9 декабря исполнился год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.



Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.



Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, чтобы определить дальнейший план действий.



На прошлой неделе РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ).