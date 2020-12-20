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Зеленский: Байден может усилить переговоры в «нормандском формате»

20 декабря 2020, 09:42

Зеленский: Байден может усилить переговоры в «нормандском формате»

Президент США Джо Байден мог бы усилить позиции Украины в переговорном процессе об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

«Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандском формате мог бы Президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало», — сказал президент.

По мнению Зеленского, Байден «знает Украину лучше своего предшественника» и «хорошо понимает разницу между Украиной и Россией»: «Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий».

Президент отметил, что Украина не справится сама с реинтеграцией Донбасса — «нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги». По его словам, США также могли бы сыграть ключевую роль в работе свободной экономической зоны, которую украинская сторона предлагает создать на подконтрольной территории региона.

9 декабря исполнился год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, чтобы определить дальнейший план действий. 

На прошлой неделе РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ). 

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