Украина выполнила все условия для проведения новой встречи лидеров Нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.



«Вы знаете, что на саммите в Париже [в декабре 2019 года] была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия — к сожалению, еще нет», — сказала она в интервью «Европейской правде».



Позитивом от переговоров «нормандской четверки» Линде назвала перемирие, которое продолжается с 27 июля. «И даже несмотря на то, что сейчас мы видим ухудшение ситуации, что неделю назад погиб украинский военнослужащий, ситуация все равно намного лучше, чем была год назад! Ведь в 2020 году только за январь и февраль было 34 жертвы», — отметила дипломат.



Председатель ОБСЕ выступила категорически против того, чтобы называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным, «потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить».