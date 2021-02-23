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Cтроительство трассы, соединяющий запад и восток Украины: «Укравтодор» озвучил подробности

23 февраля 2021, 13:53

Cтроительство трассы, соединяющий запад и восток Украины: «Укравтодор» озвучил подробности

К 30-летнему юбилею независимости Украины власть намерена отремонтировать трассу, которая соединит запад и восток страны. Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» во вторник.

Он рассказал, что в проект самой длинной трассы М-30 Стрый – Изварино входят два существующих участка дорог. Это трасса М-04 (Знаменка – Луганск – Изварино) и трасса М-12 (Стрый – Тернополь – Кропивницкий).

«Это будет самая главная дорога, которая соединяет восток и запад Украины, она составит почти 1400 км», – отметил Кубраков.

По его словам, много участков трассы ремонтировали в предыдущие годы, в 2020 году, но много участков еще остались.

«Например, участок от Кропивницкого до Умани, от Тернополя до Стрыя, от Днепра до Павлограда, но есть у нас амбиция ко Дню Независимости все это сделать, это почти 630 км», – подчеркнул глава «Укравтодора».

Александр Кубраков добавил, что когда временно неподконтрольные украинской власти территории на востоке снова перейдут под контроль Украины, эта дорога дойдет от одной границы страны до другой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в рамках программы «Большое строительство» планируется открыть самую длинную трассу в Украине — М-30 — от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. Трасса будет идти из Стрыя, но доходить пока будет только до Покровска на Донетчине, потому что 200 километров этой дороги находятся на неподконтрольной территории.

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