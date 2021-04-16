В селе под Мариуполем во время сельхозработ подорвался трактор. Ранен водитель

Вблизи села Гнутово под Мариуполем произошел подрыв трактора при выполнении сельхозработ. Тракторист получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



«Досудебным расследованием установлено, что 15 апреля 2021 года, около 17:20, 51-летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово наехал трактором марки "Беларус" на неустановленное взрывное устройство», – говорится в сообщении.



Мужчину с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.



Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.