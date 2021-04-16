Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В селе под Мариуполем во время сельхозработ подорвался трактор. Ранен водитель

16 апреля 2021, 15:49

В селе под Мариуполем во время сельхозработ подорвался трактор. Ранен водитель

Вблизи села Гнутово под Мариуполем произошел подрыв трактора при выполнении сельхозработ. Тракторист получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что 15 апреля 2021 года, около 17:20, 51-летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово наехал трактором марки "Беларус" на неустановленное взрывное устройство», – говорится в сообщении.

Мужчину с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.

Правоохранители продолжают первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Места
Гнутово Саханка Мариуполь
Прочее
Трактор подрыв

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:27
Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»
13:49
Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок
10:37
«ДНР» заявила о 202 новых случаях COVID-19 и 11-ти смертях
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
все новости
17:13
В Бахмуте карантин «оранжевой» зоны продлили до 10 мая
16:39
В США допускают увеличение присутствия своих военных в Украине
16:27
Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»
15:49
В селе под Мариуполем во время сельхозработ подорвался трактор. Ранен водитель
15:32
Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 100 тонн гуманитарного груза
15:11
Заполняется водой: На Донетчине устранили порыв на Втором Донецком водопроводе
14:52
Мариуполь, Константиновка: «Укрзализныця» запустит дополнительные поезда на майские праздники
14:45
Зеленский начал встречу с Макроном, ожидается участие Меркель. Кремль отреагировал
14:38
В Кремле заявили о «снижении напряженности» на Донбассе
14:29
Аваков призвал ветеранов объединиться для отпора агрессии РФ
14:14
Хотела сменить фамилию и жить в Украине: СБУ задержала бывшую «чиновницу» «ЛНР»
13:49
Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок
13:31
На Луганщине — 12 умерших от COVID-19 и 290 заболевших
13:22
У Путина не отвергли возможность встречи с Байденом после санкций США
13:15
Командующий войсками США в Европе оценил степень риска вторжения РФ в Украину
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция