Глава СБУ: Виктор Медведчук находится в Украине, Тарас Козак выехал в РФ

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, с 8 мая находится в Украине. Об этом сообщил на брифинге глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.



По его словам, нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, которому также объявлено о подозрении, вероятно, находится в РФ и не планирует возвращаться в Украину.



«На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, он уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая этого года и пока из Украины не выезжал», – сказал Баканов.



Он отметил, что в связи с пока неустановленным местонахождением Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозрения о совершении ими преступлений направлены по последнему известному месту проживания и по последнему месту работы, то есть в Верховную Раду.

11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».