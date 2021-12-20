Будут ли лишать гражданства жителей ОРДЛО с российскими паспортами, объяснил представитель Зеленского

В законопроектах о множественном гражданстве, которые внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, прописана процедура лишения украинского гражданства, а также невозможность его получения при наличии российского.



Что будет с жителями отдельных районов Донбасса, получивших российские паспорта, и кого точно лишат украинского гражданства — рассказал «Новостям Донбасса» народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.



«Те граждане, которые под угрозой для своей жизни, здоровья, нормального существования, свободы были вынуждены приобрести гражданство Российской Федерации, пребывая на временно оккупированных территориях, в отношениях с Украиной — они будут оставаться гражданами Украины, и украинское государство, международное сообщество и международные документы в области прав человека — они не признают принудительное приобретение гражданства страны-оккупанта, которое временно оккупировало территорию другого суверенного государства», — пояснил Вениславский.



Вместе с тем он уточняет, что Украина хоть и не признает российских паспортов в ОРДЛО, но будет отслеживать деятельность граждан в подрыве национальной безопасности. В новом законопроекте это также является причиной лишать паспорта Украины или отказывать в его выдаче.



«Если мы говорим о лицах, которые добровольно приняли российское гражданство, например, с целью принять участие в российских выборах в органы местного управления, в органы власти, во временную оккупационную администрацию, то конечно же, эти граждане не будут считаться такими, которые приобрели гражданство Российской Федерации вынужденно. То есть эти лица точно будут признаны такими, которые утратят украинское гражданство, если будут установлены факты именно такого добровольного приобретения российского гражданства», — отметил представитель Зеленского.



При этом открытым остается вопрос, каким именно образом украинские власти будут определять, кто получил российский паспорт намеренно, а кто — под принуждением.



В то же время российская пропаганда воспользовалась поводом внесения такой инициативы в Раду и запугивает жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, штрафами и тюрьмой, которые якобы грозят им согласно предлагаемым изменениям в законодательство.



Однако в реальности в документах штрафы и уголовная ответственность предусматриваются только для тех, кто внесет недостоверные данные в декларацию о наличии другого гражданства. Хотя пока еще неизвестно, кто подлежит такому обязательному декларированию.



«Если у человека есть паспорт российского государства, то он фактически является гражданином Российской Федерации, поэтому он должен декларировать о том, что он является таким гражданином, а дальше уже органы власти будут устанавливать добровольность либо принудительность приобретения этого гражданства, и в зависимости от этого будут наступать юридические последствия. Я хочу успокоить граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, что никаких массовых фактов прекращения гражданства с теми людьми, которые не ассоциируют и не интегрируют себя в российское государство, точно не будет», — заверил Федор Вениславский.



Что касается простых жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, по его словам, даже после принятия этого законопроекта они смогут спокойно ездить на подконтрольную Украине территорию, получать услуги, голосовать на выборах и пользоваться остальными правами, которые им гарантирует Конституция Украины.



В начале декабря президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов о множественном гражданстве для украинцев за рубежом. Согласно документам, в гражданство Украины не принимают тех, кто совершил преступление против человечества, осужден за совершение тяжкого преступления, и тех, чьи действия создают угрозу нацбезопасности Украины.



Также предлагается, чтобы депутаты, политики, претенденты на должности с доступом к гостайне и руководители стратегических гособъектов указывали в декларации наличие гражданства других стран. А за сокрытие этой информации — несли уголовную ответственность.