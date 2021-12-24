Офис генпрокурора попросит суд арестовать Порошенко

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте бывшего президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко с правом внесения залога в сумме 1 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на три источника, приближенные к Офису генпрокурора.

Обновлено. Офис генпрокурора официально подтвердил эту информацию.

По данным издания, генпрокурор Ирина Венедиктова тоже находится в Киеве, но ушла в отпуск.



Подозрение Порошенко также подписывал Симоненко.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».



Порошенко с минувшей пятницы находится за границей, где проводит встречи с европейскими политиками. В Украину он пообещал вернуться в первой половине января. Подозрение против себя он считает политическим преследованием.



Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.



Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.