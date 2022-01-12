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В Кремле ответили на инициативу Зеленского по новой встрече «нормандской четверки»

12 января 2022, 14:54

В Кремле ответили на инициативу Зеленского по новой встрече «нормандской четверки»

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости проведения саммита лидеров Нормандского формата, чтобы достичь договоренностей о прекращении конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что намеки на новую встречу лидеров Нормандского формата не исчезли, но понимания, когда такая встреча могла бы состояться, на данный момент нет.

«Намеки на такую встречу никогда не исчезали, они есть всегда, однако понимания по конкретным срокам этой встречи нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Давая ответ на вопрос, как в Кремле оценивают слова Зеленского о готовности Киева к необходимым решениям, направленным на урегулирование ситуации на Донбассе, в ходе нового саммита «четверки», Песков заявил, что в первую очередь необходимо выполнение уже имеющихся договоренностей.

По заверениям представителя Кремля, российская сторона тоже готова договариваться. «Однако перед тем, как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика», — сказал Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение к Нормандскому формату США. По его мнению, Нормандский формат по-прежнему актуален, назвав его востребованной площадкой для разрешения конфликта на Донбассе. Также французский лидер отметил инициативу президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся проведения новой встречи лидеров.

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