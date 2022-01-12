Во Франции заявили о возвращении Нормандского формата в рабочее состояние

Нормандский формат по мирному урегулированию конфликта на Донбассе возвращен в рабочее состояние, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.



«Нормандский формат был долгое время в нерабочем состоянии, но сейчас он снова заработал», — приводит слова французского министра LCP.



Ле Дриан напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве».



Он добавил, что Париж выступает за «серьезный и требовательный диалог» с Россией.

10 января руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Киеве встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Стороны договорились продолжить контактировать внутри Нормандского формата на уровне советников с целью организации следующего саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.



6 января советники лидеров Германии и Франции встретились в Москве заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.



Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе недавней пресс-конференции заявил, что совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с инициативой проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки». Причем она может состояться в течение ближайших недель.