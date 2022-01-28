Президент назвал наибольший риск, который может спровоцировать Россию на эскалацию

Внутренняя дестабилизация ситуации в Украине является наибольшей опасностью, которая может спровоцировать Россию к эскалации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для иностранных медиа в Киеве.



Он отметил, что международные партнеры едины во мнении относительно внутренней дестабилизации как самого большого риска для Украины и ее суверенитета.



«Самый большой риск — не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства. Если мы объединены народом, объединены армией и объединены стабильной властью в стране, риски эскалации со стороны России будут уменьшены», — сказал Зеленский.



«Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах: неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице именно и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства», — подчеркнул президент.