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Зеленский: Россия может реальными действиями подтвердить нежелание нападать на Украину

28 января 2022, 19:15

Зеленский: Россия может реальными действиями подтвердить нежелание нападать на Украину

Россия может действиями показать деэскалацию вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений о нежелании нападать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ в Киеве.

«Если Россия сегодня коммуницирует, что она за Минские договоренности и что она не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит, из разных средств массовой информации, от разных политических деятелей своего государства, то она точно может, по крайней мере, показывать шаги, которые подтверждают эти слова», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что чрезмерное скопление войск РФ и такое частое проведение учений в таком случае вызывает недоумение.

«Зачем такое количество военных? Заче проводить так часть учения? Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия – зачем сейчас учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно… Может быть любая провокация. Большое скопление войск — просто большие риски», — подчеркнул президент.

Зеленский перешел на заочный диалог с российской властью и предостерег от запугивания украинцев.

«Зачем ты это делаешь? Запугиваешь? Что за мазохизм? В чем удовольствие от этого? Что кто-то боится? Мы не боимся. Но живут ведь люди, обычные люди, старые люди, в своих домах живут, они не военные. Зачем это? В чем смысл? Чтобы положить экономику нашей страны? Это невозможно, 40 миллионов — большой народ, и растут поколения, которые будут это все помнить и не забудут. Поэтому конкретика, предметные вещи. У вас есть вопросы? Давайте садиться и разговаривать», — резюмировал президент.

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