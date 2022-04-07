Кулеба: Мы пока не знаем, как другие страны видят гарантии безопасности Украины

Пока никто из союзников не предоставил свое виденье гарантий безопасности для Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Я не поднимал тему гарантий безопасности на встрече, потому что мы точно знаем список союзников, которых мы видим потенциальными гарантами безопасности, с которыми мы ведем переговоры на двусторонней основе. Но на моих двусторонних встречах здесь мы поднимаем и обсуждаем этот вопрос с ними. Они получают лучшее понимание, чего мы хотим. Но мы все еще обсуждаем. Никто из них не предоставил нам их виденье гарантий безопасности на данный момент», — сказал Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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Кулеба также прокомментировал возможные будущие встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что считает Лаврова соучастником военных преступлений, совершенных в Мариуполе, Буче и других городах Киевской области, так как российский дипломат оправдывает их. Но Кулеба отметил, что готов встречаться с Лавровым, если это необходимо для прекращения войны в Украине.



«Министр Лавров является частью системы президента Путина. То, что он оправдывает бомбардировку больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче и других городах и селах Украины и называет их фейком, делает его соучастником этих преступлений. Но я готов встречаться, потому что он официальное лицо, и если это вопрос мира в Украине и прекращения смертей, то я готов встречаться с кем бы то ни было», — сказал глава украинского МИД.



В то же время Кулеба указал, что, по его мнению, каждый комментарий, который делает Лавров, направлен на срыв переговоров, на их блокирование, а не на их продолжение.



«Но я уже один раз с ним встречался в Анталии. У меня нет по отношению к нему каких-то особых чувств, которые помешали бы мне с ним встретится снова, если это необходимо для прекращения войны в Украине», — подчеркнул Кулеба.