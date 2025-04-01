Россия за март потеряла рекордное количество артиллерии с начала войны – Минобороны

Огонь украинской РСЗО на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В марте украинские военные поразили 1644 артиллерийские системы российских оккупантов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.



Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения России. Рекордное количество артсистем ВСУ уничтожили 27 марта – 122 единицы. Всего за первый квартал 2025 года армия РФ потеряла 3990 артиллерийских средств. За первые три месяца прошлого года были уничтожены 2600 артсистем захватчиков.



«Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем», – отметили в Минобороны.

Напомним, что в ВСУ объяснили, почему военные РФ используют электросамокаты на фронте.