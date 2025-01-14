Авіатехніки ЗСУ: переведення техніків у піхоту загрожує боєздатності авіації

Авіатехніків ЗСУ можуть перевести до піхоти. Фото: ПС ЗСУ

У мережі з'явилася інформація про загрозу переведення авіатехніків ЗСУ в піхоту. Інформацію про це поширили в блозі військових льотчиків «Соняшник» і низці інших каналів, наближених до ЗСУ.

Переглянути цей допис до Instagram Повідомлення, поширення Oksana Kuzan (@kuzanka_16)



«Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил Збройних Сил України, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків і озброєння, надані нашими західними партнерами. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як Джус, Карайа, Смерека та іншими», - йдеться в повідомленні.



У заяві наголошується, що сьогодні авіатехніки стикаються з реальним викликом, який може поставити під загрозу не тільки здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації.



«У нашу частину надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємося зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не тільки захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації», - додали у дописі.



Командування ПС ЗСУ поки не відреагувало на повідомлення, яке вже виклали також волонтери, які допомагають армії.