Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Авіатехніки ЗСУ: переведення техніків у піхоту загрожує боєздатності авіації

14 січня 2025, 14:55

Авіатехніки ЗСУ: переведення техніків у піхоту загрожує боєздатності авіації

Авіатехніків ЗСУ можуть перевести до піхоти. Фото: ПС ЗСУ Авіатехніків ЗСУ можуть перевести до піхоти. Фото: ПС ЗСУ

У мережі з'явилася інформація про загрозу переведення авіатехніків ЗСУ в піхоту. Інформацію про це поширили в блозі військових льотчиків «Соняшник» і низці інших каналів, наближених до ЗСУ.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис до Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повідомлення, поширення Oksana Kuzan (@kuzanka_16)


«Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил Збройних Сил України, вже понад десять років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові вильоти в найскладніших умовах: як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків і озброєння, надані нашими західними партнерами. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як Джус, Карайа, Смерека та іншими», - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що сьогодні авіатехніки стикаються з реальним викликом, який може поставити під загрозу не тільки здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації.

«У нашу частину надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Ми намагаємося зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не тільки захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації», - додали у дописі.

Командування ПС ЗСУ поки не відреагувало на повідомлення, яке вже виклали також волонтери, які допомагають армії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Авіація ЗСУ переведення в піхоту
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
17:13
На Луганщині окупанти ввели нові тарифи на обслуговування багатоповерхівок: в ОВА розповіли, скільки доведеться платити жителям
15:25
Після обстрілу в Макіївці з-під завалів будинку дістали жінку
15:12
В окупованому Донецьку виявили тіло чоловіка, який вчинив самогубство
13:55
В окупованій Луганській області подорожчає проїзд в транспорті. «ЛНР» вводить нерегульований тариф
08:40
У Маріуполі відкривають кадетські класи для мілітаризації дітей
23:00
Головне за день: На Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та поштою. ЗСУ атакували російські підприємства
17:51
На окупованій Луганщині проблеми зі «швидкою допомогою» та послугами пошти: в ОВА розповіли, що відомо
16:53
На захопленій Луганщині листоноші потрапили під обстріл: є пошкодження
11:09
Війська РФ окупували Зелене на Донеччині і просунулися в низці сіл біля Покровська — DeepState
23:00
Головне за день: У Покровську припинили видобуток вугілля. Скільки людей живе в окупації?
20:20
Пушилін назвав попередню чисельність населення окупованих районів Донецької області
17:15
У Лисичанську окупанти не змогли включити централізоване водопостачання: у місті суцільні пориви системи – ОВА
16:57
Окупанти вивезли дітей з соцпритулку захопленого Харцизька до Москви
12:58
Пушилін заявив, що ЗС РФ захопили літієві родовища біля Курахового
11:13
Повідомляється про призначення в Кураховому окупаційного старости
10:10
З'явилося відео удару ЗСУ по командному пункту росіян в окупованій Новогродівці
усі новини
12:45
За фіктивні бої дружина екскомбрига ТРО отримала мільйон гривень
12:00
Війська Росії завдали удару по Лиману: у житловому секторі виникла пожежа
11:21
ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
11:17
Вогнетривкий завод у Часовому Ярі фактично втрачено — воєнкор Мірошников
10:59
Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
10:25
Прем'єр Великої Британії Стармер приїхав до Києва — The Guardian
10:10
ЗСУ не дали колоні бронетехніки військ РФ прорвати оборону на Покровському напрямку: знищені танк та ББМ
09:58
Російські війська обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області за добу
09:48
Понад півсотні безпілотників росіян вночі атакували Україну: сили ППО збили 34 дрони
09:27
Армія РФ хоче обійти та оточити місто: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу Покровська
09:09
У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
09:00
Російські війська за добу поранили 15 жителів Донецької області
08:30
Російські військові окупували Нескучне на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. РФ захопила більшу частину Торецька
22:33
«ДНР»: За день від обстрілів постраждали троє мешканців Горлівки та Макіївки
22:04
Евакуація: куди вивозять і де розселяють мешканців прифронтових громад Донеччини
21:21
ЗМІ дізналися, які вимоги висуне Путін у розмові з Трампом
20:21
Жителям Маріуполя, чиї квартири зруйновані, пропонують жити в будинках тих, хто виїхав
19:30
Довелося чекати повноліття: історія дівчини, яка виїхала з окупації
18:40
«Як мені відновлювати все це?» — мешканка розбитої квартири в Краматорську після обстрілу ►
усі новини
ВІДЕО
Штурм ЗС РФ на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили кілька масованих штурмів російської армії на Сіверському напрямку: кадри
16 січня, 11:21
Полонені російські військові. Фото: кадр із відео Українські десантники взяли в полон майже три десятки російських військових у Курській області: серед них є офіцери
16 січня, 10:59
Безпілотникам вдалося пробити захисну сітку над резервуаром нафтобази у Воронезькій області РФ. Фото: Роман Гусєв/Telegram У Росії дрони атакували нафтобазу та пороховий завод
16 січня, 09:09
Фото: Дмитро Глушко, "Новини Донбасу". «Як мені відновлювати все це?» — мешканка розбитої квартири в Краматорську після обстрілу ►
15 січня, 18:40
Збитий «Шахед» на Східному напрямку. Фото: кадр із відео Масована атака РФ: у ЗСУ показали кадри, як сили ППО збивали «шахеди»
15 січня, 16:47
До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню До Кривого Рогу релокують Покровську міську лікарню
15 січня, 14:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір