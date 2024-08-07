Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото

07 серпня 2024, 20:21

Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото

Понад 40 полонених російських військових у Курській області. Фото: боєць ЗСУ Станіслав Бунятов Понад 40 полонених російських військових у Курській області. Фото: боєць ЗСУ Станіслав Бунятов

Українська армія поповнила «обмінний фонд» у Курській області РФ. Про це повідомив лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс».

За даними бійця 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Осман», Сили оборони України взяли в полон понад 40 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ на 10 кілометрів вклинилися на територію Курської області, а також взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Курська область
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Полонені

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
08:11
Армія РФ просунулась біля Микільського на Донеччині — DeepState
23:26
Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:14
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:58
В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС
08:17
В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію
07:38
Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У Луганську – прильоти біля авіаційного училища. Медалі України на Олімпіаді
усі новини
20:21
Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото
18:57
На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів. Скільки людей має виїхати
17:55
У Покровську тимчасово закрили ринок та торговельний центр. Що відомо
17:41
Удар по підприємству Мирнограда 6 серпня: лікарям довелося ампутувати кінцівки постраждалим
17:14
Податкова із Мирнограду переїхала в Добропілля. Що потрібно знати мешканцям
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
16:57
Військовополонений із батальйону «Азов» помер у російському СІЗО через травму грудної клітини
16:32
ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ – Z-блогер
15:59
З 28 населених пунктів Донеччини евакуюють дітей: скільки вже виїхали
15:50
Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»
15:41
У РФ адміністратора телеграм-каналу засудили до 6,5 років колонії у справі про воєнні «фейки»
13:22
Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ
12:58
ЗСУ вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів — Z-канали
12:16
РФ вранці вдарила по Антонівці та Михайлівці Донеччини: загинули четверо людей, є постраждалий
11:59
У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
10:35
Населені пункти Донецької області 20 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
10:33
ППО вночі збила всі російські дрони-камікадзе — Олещук
09:59
Удар по аеродрому РФ «Морозовськ»: з'явилося відео знищеного Су-34
усі новини
ВІДЕО
Глава Кремля Володимир Путін наказав вжити «негайних заходів» щодо вирішення ситуації в Курській області РФ. Фото: ТАСС Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»
07 серпня, 15:50
У Курській області FPV-дрону вразив російський Мі-28. Фото: скріншот (відео Сергія Стерненка) Перший випадок в історії: FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у Курській області РФ
07 серпня, 13:22
Дорога в Мирнограді після ремонту. Кадр із відео У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили
07 серпня, 11:59
З окупації повернули 24-річну дівчину із інвалідністю. Фото: скриншот (Мінреінтеграції) На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
07 серпня, 10:58
Пошкоджений Су-34 у Ростовській області. Фото: соцмережі Удар по аеродрому РФ «Морозовськ»: з'явилося відео знищеного Су-34
07 серпня, 09:59
Люди, яких окупанти залишили без житла у Маріуполі. Фото: кадр із відео «Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
06 серпня, 22:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір