Українська армія взяла в полон десятки російських військових у Курській області: бійці ЗСУ показали фото

Українська армія поповнила «обмінний фонд» у Курській області РФ. Про це повідомив лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс».
За даними бійця 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслава Бунятова з позивним «Осман», Сили оборони України взяли в полон понад 40 російських військовослужбовців.
Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.
Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.
7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ на 10 кілометрів вклинилися на територію Курської області, а також взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа».
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