ВСУ вклинились на территорию Курской области РФ на 10 километров — Z-каналы

По информации российских телеграм-каналов, украинские военные вклинились на 10 километров вглубь Курской области РФ

Российские «военкоры» называют ситуацию в приграничном Суджанском районе Курской области России «сложной» после атаки украинских военных. Издание Baza собрало комментарии российских Z-каналов относительно текущей ситуации.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что формирования ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. В хуторе Олешня «напряженная ситуация — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с численно превосходящим противником». По данным канала «Рыбарь», всего в Курской области вошли «400 членов украинских формирований». Канал заключает, что «в ближайшее время подразделения ВСУ попытаются еще больше расширить зону контроля, невзирая на потери в живой силе и технике, ради заполнения ленты украинских медиа ”успехами” в боях на российской территории, чтобы затмить крах обороны ВСУ на других участках».

Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что за сутки «уничтожено 16 бронемашин ВСУ (к утру по факту больше) и двух ЗРК «Бук»)», а ВСУ по состоянию на 22:00, 06 августа, «находились в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевская и Гончаровка (фото тг-канала ”Два майора”». Канал заявляет, что «предстоящие сутки станут тяжелыми. Враг имеет на нашей стороне не менее мотопехотного батальона, до двух тысяч человек личного состава в качестве второго эшелона, применяет множество дронов и средства ПВО и РЭБ».

Военкор ВГТРК Александр Сладков сегодня утром сообщил в своем телеграм-канале, что «общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь Курской области — до 900 человек. Противник вклинился на территорию Курской области на 10 километров».

Сладков предполагает, что ВСУ преследуют две цели:

«1. Закрепиться в селах ближе к райцентру и превратить Суджу во второй Волчанск.

2. Попытаться прорваться в сторону Курчатовской АЭС. ВСУ били ракетами по Курчатову ночью. Мы все сбили (Тор, ”Панцирь”)».

Военкор Юрий Котенок также полагает, что одна из конечных возможных целей «всей операции ВСУ — именно город Курчатов, атомная электростанция… Логика такова — взять Курчатов и вести торг с РФ по поводу Энергодара с ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция находится под контролем РФ — прим.ред.) и чего угодно».

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщает, что «обстановка сложная», «противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю. ВСУ, судя по всему, всерьез планируют развивать наступление и не оставляют попытки удержать часть нашей территории». Военкор публикует видео «огневого поражения техники ВСУ» и сообщает, что «только один небольшой российский отряд ”Анвар” сотворил подвиг и уничтожил за ночь 12 единиц бронетехники противника».

Число пострадавших в результате массированных атак вооруженных сил Украины выросло до 28, сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

Врач рассказал, что в основном пострадали мирные жители, проживающие в Суджанском и Кореневском районах.

Напомним, 6 августа Министерство обороны РФ сообщило, что в район боестолкновения в Курской области РФ выдвинулись резервы российской группировки войск. В российском ведомстве заявили, что утром 6 августа украинские войска якобы «после огневой подготовки силами до 300 человека из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия границы в районах села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Курской области».