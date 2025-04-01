Армия РФ ударила по Покровску и двум селам на Донетчине: уже известно о погибшей и раненой, жертв может быть больше

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

1 апреля российские войска обстреляли город Покровск. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрела погибла женщина. Точные обстоятельства и последствия этого удара устанавливаются.



Ранения получила и жительница села Александро-Калиново Ильиновской громады. Там повреждены 16 частных домов, магазин и склад.



Кроме того, вероятно, несколько человек погибли в селе Лимана Мирноградской громады, где россияне попали артиллерией по частному дому. Поисковая операция на месте атаки продолжается.

Напомним, что на Донетчине за сутки в результате атак армии РФ погиб один человек, еще один – пострадал.