ВСУ ударили по мосту в Курской области, авиация наращивает удары

Авиация ВСУ повредила мост на Курщине. Фото: кадр из видео

Авиация ВСУ продолжает активные действия на всех направлениях. Украинский истребитель Су-27 нанес удар по мосту вблизи населенного пункта Княжий в Курской области. Об этом сообщили в блоге бойцов ВС ВСУ «Соняшник».



«При расчете координат и программировании бомбы каждая доля секунды важна, ведь ошибка даже на 30' может привести к "ой"», — говорится в подписи к видео.

Момент прилета по мосту на Курщине. Фото: кадр из видео

Отмечается, что с первого захода мост устоял, но второй удар окончательно вывел его из строя. По данным Генштаба, на 16:43 первого апреля на Курском направлении украинские защитники отбили десять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются.