Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Польше задержали и передали Украине пропагандиста из пула Медведчука Кирилла Молчанова: это спецоперация СБУ и разведки

01 апреля 2025, 18:59

В Польше задержали и передали Украине пропагандиста из пула Медведчука Кирилла Молчанова: это спецоперация СБУ и разведки

«Политэксперт» Кирилл Молчанов на ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Фото: кадр из видео «Политэксперт» Кирилл Молчанов на ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Фото: кадр из видео

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки и правоохранительными органами Польши провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против украинского государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в киевском СИЗО.

Фигурантом дела является «политический эксперт» из медийного пула экс-нардепа и бывшего руководителя запрещенной партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Как сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о Кирилле Молчанове.

Молчанов был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах.

В 2022 году «политэксперт» выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов «Другая Украина» и «Голос Европы» – Voice of Europe.

Также Молчанов являлся одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Кроме того, Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призвал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого пропагандист использовал свой Телеграмм-канал, где регулярно репостил чат-боты российских спецслужб, которые собирали разведданные о Силах обороны Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР» и бывшему луганскому бизнесмену Владимиру Евдохину.

ТЕГИ

Люди
Виктор Медведчук Владимир Соловьев Кирилл Молчанов
Люди
Украина Россия Ес Польша
Организации
СБУ Фсб Разведка РФ СВР
Прочее
Война Задержание фейки Пропагандист Политический эксперт
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:57
В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года
12:44
Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины
11:49
Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState
10:10
Авиация ВСУ точечно поразила штаб оккупантов в Олешках
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
16:50
Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»
13:24
Автомобиль с российскими пропагандистами поврежден в Горловке из-за атаки дрона
12:51
Могилу погибшего российского пропагандиста разгромили в Крыму
12:07
Между оккупированными Донецком и Волновахой в тестовом режиме запустили тепловозы
08:58
Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:28
Главное за день: Удары по Харькову, Днепру и Кривому Рогу
09:47
В Мариуполе партизаны подожгли стоянку оккупантов — уничтожены техника и боекомплект
08:51
В оккупированном Луганске возник пожар после атаки дронов — их сбили над заводом
23:00
Главное за день: Путин просит «внешнее управление» для Украины. Атака по Днепру
22:56
В оккупированном Луганске сработала ПВО — виднеется пожар
17:56
Россияне хотят восстановить НПЗ в захваченном Лисичанске
17:20
В оккупированном Лисичанске после обстрела обрушились несколько этажей многоэтажки
23:29
Главное за день: Атакованы Днепр и Харьков. РФ пытается перерезать трассу на Константиновку
17:03
У «ДНР» — новый «председатель правительства» — еще один россиянин
все новости
20:16
Россияне обстреляли жилую застройку города Белицкое на Донетчине: снаряд ударил вблизи пятиэтажки, возник пожар
19:27
ВСУ остановили и уничтожили штурмовую колонну техники российских войск на Новопавловском направлении
18:59
В Польше задержали и передали Украине пропагандиста из пула Медведчука Кирилла Молчанова: это спецоперация СБУ и разведки
18:41
В Украине изменились правила бронирования работников предприятий
18:01
Украинские войска продвинулись на Торецком направлении – ISW
17:57
ВСУ ударили по мосту в Курской области, авиация наращивает удары
17:13
В Киеве обстреляли один из энергетических объектов
16:27
Армия РФ ударила по Покровску и двум селам на Донетчине: уже известно о погибшей и раненой, жертв может быть больше
16:25
В Херсонской громаде изменили время комендантского часа
15:58
Украина получила 3,5 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
15:58
США и Украина начали консультации по поводу нового текста соглашения о недрах
15:17
На Покровском направлении FPV-дроны уничтожили штурмовые группы захватчиков
14:57
В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года
14:50
Бойцы Бригады «Хижак» преодолевают 3 км по грязи до места дислокации
14:06
Бои за Кондрашовку: противник пытается продвигаться к Купянску
13:14
После обращения горожан в Краматорске отремонтировали уличное освещение и светофоры
12:51
Четверо украинцев погибли в ДТП в Австрии
12:44
Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины
12:26
В России приговорили украинца к 10 годам за донат «Азову»
12:26
Чиновницу ТЦК за избиение мужчины с бронью арестовали в Виннице
все новости
ВИДЕО
Удар по российской технике на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ остановили и уничтожили штурмовую колонну техники российских войск на Новопавловском направлении
01 апреля, 19:27
Авиация ВСУ повредила мост на Курщине. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по мосту в Курской области, авиация наращивает удары
01 апреля, 17:57
Бойцы «Хижака» преодолевают 3 км по грязи до места дислокации. Фото: кадр из видео Бойцы Бригады «Хижак» преодолевают 3 км по грязи до места дислокации
01 апреля, 14:50
Бригада Нацполиции Хищник взяла в плен трех оккупантов в Торецке. Фото: скриншот В Торецке бригада «Хищник» взяла в плен трех оккупантов
01 апреля, 12:01
Разрушенное укрытие ВС РФ в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили блиндаж оккупантов в районе Николаево-Дарьино
01 апреля, 11:00
ВС ВСУ сбросили GBU-62 на пункт управления в Олешках. Фото: кадр из видео Авиация ВСУ точечно поразила штаб оккупантов в Олешках
01 апреля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор