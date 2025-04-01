В Польше задержали и передали Украине пропагандиста из пула Медведчука Кирилла Молчанова: это спецоперация СБУ и разведки

«Политэксперт» Кирилл Молчанов на ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Фото: кадр из видео

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки и правоохранительными органами Польши провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против украинского государства в информационной сфере. Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в киевском СИЗО.



Фигурантом дела является «политический эксперт» из медийного пула экс-нардепа и бывшего руководителя запрещенной партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Как сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о Кирилле Молчанове.



Молчанов был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах.



В 2022 году «политэксперт» выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов «Другая Украина» и «Голос Европы» – Voice of Europe.



Также Молчанов являлся одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.



Кроме того, Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призвал к сворачиванию международной поддержки Украины.



Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого пропагандист использовал свой Телеграмм-канал, где регулярно репостил чат-боты российских спецслужб, которые собирали разведданные о Силах обороны Украины.



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР» и бывшему луганскому бизнесмену Владимиру Евдохину.