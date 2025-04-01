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В Киеве обстреляли один из энергетических объектов

01 апреля 2025, 17:13

В Киеве обстреляли один из энергетических объектов

Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов. Фото: Киевтеплоэнерго Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов. Фото: Киевтеплоэнерго

В Голосеевском районе Киева неизвестные атаковали один из энергетических объектов «Киевтеплоэнерго» 31 марта. Были обнаружены пулевые отверстия. Об этом сообщили в пресс-службе.

Известно, что инцидент не несет угрозы для тепло- и энергоснабжения города.

«Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, ни один из сотрудников энергетического объекта не пострадал», — говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали правоохранительные органы. По факту обстрела открыто уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Проводится экспертиза обнаруженной пули.

Оборудование работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщили в компании «ДТЭК», за последние 2,5 недели это уже шестая атака, а минувшей ночью под обстрел попал еще один энергообъект.

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