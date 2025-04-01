В Киеве обстреляли один из энергетических объектов

Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов. Фото: Киевтеплоэнерго

В Голосеевском районе Киева неизвестные атаковали один из энергетических объектов «Киевтеплоэнерго» 31 марта. Были обнаружены пулевые отверстия. Об этом сообщили в пресс-службе.



Известно, что инцидент не несет угрозы для тепло- и энергоснабжения города.



«Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, ни один из сотрудников энергетического объекта не пострадал», — говорится в сообщении.



На место происшествия вызвали правоохранительные органы. По факту обстрела открыто уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Проводится экспертиза обнаруженной пули.



Оборудование работает в штатном режиме.



Ранее мы писали, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщили в компании «ДТЭК», за последние 2,5 недели это уже шестая атака, а минувшей ночью под обстрел попал еще один энергообъект.