В Киеве обстреляли один из энергетических объектов

В Голосеевском районе Киева неизвестные атаковали один из энергетических объектов «Киевтеплоэнерго» 31 марта. Были обнаружены пулевые отверстия. Об этом сообщили в пресс-службе.
Известно, что инцидент не несет угрозы для тепло- и энергоснабжения города.
«Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, ни один из сотрудников энергетического объекта не пострадал», — говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали правоохранительные органы. По факту обстрела открыто уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Проводится экспертиза обнаруженной пули.
Оборудование работает в штатном режиме.
Ранее мы писали, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщили в компании «ДТЭК», за последние 2,5 недели это уже шестая атака, а минувшей ночью под обстрел попал еще один энергообъект.
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