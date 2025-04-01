Бойцы Бригады «Хижак» преодолевают 3 км по грязи до места дислокации

Бойцы «Хижака» преодолевают 3 км по грязи до места дислокации. Фото: кадр из видео

Бойцы Бригады «Хижак» при Департаменте патрульной полиции преодолели три километра пешком до места дислокации подразделения, так как дороги были размыты до сплошной грязи, и техника не могла пройти. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.







«Каждый шаг дается тяжело, но они идут, потому что надо. И даже в этой изнурительной дороге находят силы шутить, подбадривая друг друга», — говорится в подписи к видео.



Бойцы этого подразделения продолжают защищать город Торецк в Донецкой области. Ранее украинские защитники взяли здесь в плен троих оккупантов.