Россияне обстреляли жилую застройку города Белицкое на Донетчине: снаряд ударил вблизи пятиэтажки, возник пожар

Последствия обстрела Белицкого. Фото: ГСЧС

1 апреля российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке города Белицкое Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Снаряд ударил вблизи пятиэтажного дома, в результате чего произошел пожар в квартире на первом этаже.



Спасатели, которые прибыли на место атаки, потушили пожар и не допустили распространения огня на соседние дома.



По предварительной информации, в результате обстрела повреждены пятиэтажка и три частных дома. Последствия уточняются.

Напомним, что 1 апреля армия РФ ударила по городу Покровск и двум селам на Донетчине, в результате чего уже известно о погибшей и раненой, жертв может быть больше.