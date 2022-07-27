Оккупанты перекрыли Антоновский мост в Херсоне. Он поврежден из-за ночной атаки

Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне получил повреждения сегодня ночью, он перекрыт. Об этом сообщил назначенный оккупантами «заместитель главы ВГА» Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает российский ТАСС.



«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», — уверяет Стремоусов.



По его словам, на данный момент мост закрыт для движения полностью.



Стремоусов также заявил, что повреждения моста — результат ночной атаки ВСУ.



Также появились кадры поврежденного моста:



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Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что российская армия не сможет использовать обстрелянный 19 и 20 июля Антоновский мост в оккупированном Херсоне для перевозки тяжелых грузов, фур, в том числе военной техники, до его ремонта.



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