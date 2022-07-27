ЗСУ звільнили ще два населені пункти на Херсонщині

ЗСУ звільнили від окупантів Андріївку та закріпилися у Лозовому Херсонської області. Про це повідомила прес-служба оперативного командування «Південь».



«Уражено чотири опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки та Благодатного. Таким чином, Андріївка звільнена та остаточно зачищена від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська декількома днями раніше надійно закріпили свої позиції», — йдеться у повідомленні.



Раніше стало відомо , що Антонівський міст через Дніпро в окупованому Херсоні отримав пошкодження сьогодні вночі, він перекритий.