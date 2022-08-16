Разрушения и жертвы: Власти рассказали о последствиях ночных обстрелов Донецкой области

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: ДонОВА

В Донецкой области активнее всего этой ночью российские силы действовална Донецком направлении: в Авдеевской, Очеретинской, Марьинской и Кураховской громадах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, в Авдеевке хаотические обстрелы не прекращались всю ночь.



В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек.



В Очеретинской громаде оккупанты применили Ураганы с кассетными боеприпасами в районе Карловки.



Ракетный удар получила Максимилиановка — поврежден Дом культуры и 4 магазина. Без пострадавших.



В Краматорском районе разрушены 4 дома в поселке Ясногорка и 2 дома — в Славянске.



Около трех ночи россияне нанесли ракетный удар по Николаевке — разрушили хозяйственное здание местной школы.



Один обстрел произошел в Бахмуте — поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел — в Зайцево. Там ранен человек.



В окрестностях Соледара и близлежащих сел одиночные обстрелы продолжались всю ночь — повреждены два дома в Федоровке.