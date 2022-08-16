Руйнування та жертви: Влада розповіла про наслідки нічних обстрілів Донецької області

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ДонОВА

У Донецькій області найактивніше цієї ночі російські сили діяли на Донецькому напрямку: в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській та Курахівській громадах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, в Авдіївці хаотичні обстріли не припинялися всю ніч.



У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємств. Поранено одну людину.



В Очеретинській громаді окупанти застосували Урагани з касетними боєприпасами у районі Карлівки.



Ракетний удар отримала Максиміліанівка — пошкоджено будинок культури та 4 магазини. Без постраждалих.



У Краматорському районі зруйновано 4 будинки у селищі Ясногірка та 2 будинки — у Слов'янську.



Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці — зруйнували господарську будівлю місцевої школи.



Один обстріл стався у Бахмуті — пошкоджено приватну хату та дачу. Ще один обстріл – у Зайцевому. Там поранено людину.



На околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч — пошкоджено два будинки у Федорівці.