Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу міста

Краматорськ вночі 16 серпня зазнав обстрілу з боку російських військ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



За його словами, окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська, зруйновано будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.



На місці події працюють рятувальники та поліція.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів регіону загинула одна людина, ще двоє мирних жителів було поранено.