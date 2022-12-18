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ВСУ отразили атаки возле 15 населенных пунктов — Генштаб

18 декабря 2022, 08:14

ВСУ отразили атаки возле 15 населенных пунктов — Генштаб

Украинские военные 17 декабря успешно отразили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов Донбасса. Среди них — Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов российских оккупантов. Противник нанес 5 ракетных ударов, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная — Харьковской.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крохмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Площанку и Червонопоповку Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более пятнадцати населенных пунктов. В частности это Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник активных действий не проводил. Для уточнения положения украинских войск задействовал БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии 24 населенных пункта. Среди них Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавни на Запорожье и Казацкое, Тягинка, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, а также двух складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава противника составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожено 10 единиц военной техники различного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

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