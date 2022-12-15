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Оккупанты «как зомби» лезут на позиции ВСУ в Бахмуте — глава ОП

15 декабря 2022, 13:05

Оккупанты «как зомби» лезут на позиции ВСУ в Бахмуте — глава ОП

Враг обстреливает Херсон, пытается показать активность на Севере, «как зомби» лезет на позиции ВСУ в Бахмуте, оказывает давление на юге Донецкой области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что россияне не считают погибших.

«Они понимают, что если не растянут фронт сейчас, эта зима станет для них катастрофой», - написал Андрей Ермак.

Также глава ОП заявил, что вся стратегия оккупантов ясна.

«Будет тяжело, но мы продолжим движение к цели – выход на границы 1991 года. Иначе не будет», - заявил он.

Ранее эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что, вероятно, Россия готовится к крупномасштабному наступлению в январе и феврале 2023 года.

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